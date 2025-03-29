Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den Bayram Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Demir, mesajında şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim, heyecan ve özlemle beklenen Ramazan Bayramı geldi, hoş geldi! Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlenmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: İHA