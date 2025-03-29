Manisa’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Manisa’da Ramazan Bayramı boyunca, Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmette olacak.

Manisa’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince Manisalılara ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre, Manisalılar toplu taşımayı üç gün boyunca ücretsiz kullanabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00’da (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayacak uygulama, 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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