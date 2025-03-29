Bahar Geldi, Koyun ve Kuzular Meraya Çıktı

Kars’ta kış mevsimi boyunca ahırlarda kalan koyunlar, doğan kuzularıyla birlikte meralara çıkmaya başladı.

Bahar Geldi, Koyun ve Kuzular Meraya Çıktı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber koyun ve kuzular meralara çıkarıldı. Uzun süren kış mevsiminin ardından yeşillenen otlaklara kavuşan küçükbaş hayvanlar, doğayla buluşmanın keyfini çıkardı.

Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkta, baharın gelişiyle birlikte hareketlilik başladı. Çobanlar, sabahın erken saatlerinde koyun ve kuzularını ağıllardan çıkararak geniş meralara yönlendirdi. Yeşilliklere kavuşan hayvanlar, taze otlarla beslenerek sağlıklı bir gelişim sürecine girerken, çiftçiler de umutlu bir sezona adım attı.

Çobanlar, meraların hayvanlar için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kış boyunca ahırlarda beslediğimiz hayvanlarımız sonunda doğal ortamına kavuştu. Meralarımızın verimli olması, hem hayvanlarımızın sağlığı hem de süt verimi açısından büyük önem taşıyor" dediler.

Arpaçay’da koyun ve kuzuların meralara çıkmasıyla birlikte doğada hareketlilik artarken, çiftçiler yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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