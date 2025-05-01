Ankara’da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikte aksamalar yaşandı.
Ankara’nın çeşitli ilçelerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
Şiddetli yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda gecikmeler meydana geldi.
Yetkililer, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA