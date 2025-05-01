Bilecik’te Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik-Osmaneli karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı; yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bilecik’te Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik-Osmaneli karayolu Polis Evi Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi. Abdülhamid Han Bulvarı’ndan üniversite istikametine seyreden Mustafa Ç. yönetimindeki 64 LH 055 plakalı otomobil, kavşaktaki trafik ışıklarında yavaşladığı sırada, arkasından gelen Ferruh G. idaresindeki 11 TF 761 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 11 TF 761 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aynur G.’yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Bilecik Trafik kazası
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