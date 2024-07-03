Ankara'da Korkutan İş Kazası: İşçiler Metrelerce Yüksekten Düştü

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir inşaat halindeki 8 katlı binada işçilerin çalıştığı iskele çöktü. Kaza sonucu 4 işçi yaralandı.

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Ankara'da Korkutan İş Kazası: İşçiler Metrelerce Yüksekten Düştü

Ankara’nın Sincan ilçesi Saraycık mahallesi Posta caddesi üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaattın iskelesinde çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçinin üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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