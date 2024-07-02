Ankara'da dehşet: 2 çocuğunu öldürdü sonra intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan üzücü olayda, Murat Keklik isimli bir adam, rehin aldığı iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

Kaynak: AA