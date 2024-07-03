Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde laf atma yüzünden çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı. Olay, Marina Plajı'nda yaşandı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Kuşadası'nda Marina Plajı'nda meydana gelen olayda, İbrahim G. ve Ercan T. arasında başlayan laf atma tartışması, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

İki tarafın da birbirini bıçaklamasıyla sonuçlanan olayda, ağır yaralanan Ercan T. ve İbrahim G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Marina Plajı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında iddiaya göre laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartışmada Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.’yi defalarca bıçakladı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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