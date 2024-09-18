Alkollü Sürücü Ormana Uçtu

Bozüyük-Söğüt kara yolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü Cihan B., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafında bulunan ormanlık alana uçarak, bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, 3.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA