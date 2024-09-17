Nazilli'de Zincirleme Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazilli'de Zincirleme Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Nazilli ilçesi Ödemiş yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 P 1776 plakalı minibüs ile 20 BCD 61 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da yol kenarına savrulurken, seyir halindeki başka araçlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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