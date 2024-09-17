İzmir'de Silah Tacirlerine Operasyon: Cephane Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen silahlar cephaneyi aratmadı.

İzmir'de Silah Tacirlerine Operasyon: Cephane Ele Geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 kişilik bir grubun ilçede silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 adet şarjörü çok sayıda dolu mermi ile geçirdi.

Olayla ilgili Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. (26) adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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