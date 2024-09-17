Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Attılar: 3 Sürücüye 26 Bin 104 TL Ceza

İstanbul Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan ve araç trafiğini engelleyen 3 sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 26 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

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Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Attılar: 3 Sürücüye 26 Bin 104 TL Ceza

Ümraniye’de TEM otoyolunda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan sürücüler hem trafiği tehlikeye attı hem de yoldaki araçların ilerleyişini engelledi. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, E.D., A.B. ve S.K. isimli sürücüleri yakaladı.

Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Attılar: 3 Sürücüye 26 Bin 104 TL Ceza - Resim : 1Sürücülere, "makas atmak, grup halinde gitmek, saygısızca araç kullanmak, tescil plakasını okunmayacak şekilde kapatmak" maddelerinden toplam 26 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yakalanan sürücüler hakkında karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçundan adli işlem başlatı

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Kaynak: İHA

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