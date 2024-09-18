Zehir Tacirlerine Helikopterli Baskın

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi. Yaklaşık üç ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheli tespit edildi.

Balıkesir merkezli, İstanbul ve Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda, 51 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA