Zehir Tacirlerine Helikopterli Baskın

Balıkesir'de internet tabanlı platformlarda uyuşturucu satan kişilere yönelik helikopter destekli narkotik operasyonu yapıldı. Şüpheli 51 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Zehir Tacirlerine Helikopterli Baskın

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi. Yaklaşık üç ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheli tespit edildi.

Zehir Tacirlerine Helikopterli Baskın - Resim : 1

Balıkesir merkezli, İstanbul ve Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda, 51 kişi gözaltına alındı.

Zehir Tacirlerine Helikopterli Baskın - Resim : 2

44 İlde 'Uyuşturucu' Operasyonu: 293 Kişi Yakalandı44 İlde 'Uyuşturucu' Operasyonu: 293 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Balıkesir
Son Güncelleme:
Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar
Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Öncesi Hazırlıklar Başladı Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Öncesi Hazırlıklar Başladı
Karabük'te Karşıdan Karşıya Geçen Çocuğa Araba Çarptı Karabük'te Karşıdan Karşıya Geçen Çocuğa Araba Çarptı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti