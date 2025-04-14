Ağrı'da Kar Yağışından Dolayı 124 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Ağrı'da üç gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da Kar Yağışından Dolayı 124 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Ağrı’da 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Özellikle yüksek bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Kış boyunca 4 bin 830 kilometrekare yol ağımızda karla mücadele ettik. Baharda da mücadelemize devam ediyoruz. 942 yerleşim biriminden 124'ünün yolu kapandı. Bu yollarda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

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