Ağrı'da İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ağrı'da hafif ticari araç ile otomobil birbirine girdi. Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ve bir bebek yaralandı.

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Ağrı'da İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

5 kişi ve bir bebek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden bir kadın araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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