Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirirken olaydan gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü görevlileri yapılan çalışmalar çerçevesinde 615 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak, Y.K. ve Ö.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. B.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Her alanda olduğu gibi Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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