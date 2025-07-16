Afyonkarahisar’da Polis Denetimleri

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerle suç ve suçlulara geçit vermedi. Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde, ruhsatsız silahlar, bıçaklar ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Denetimlere ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Hapis cezası bulunan 15 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere toplam 21 aranan şahıs yakalandı. 8 bin 165 şahıs ve bin 930 araç sorgulandı. Denetimlerde, 1 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 bıçak, 51 bin adet doldurulmuş makaron ve 78 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi,” denildi. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 18 şahsa toplam 53 bin 154 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şahsa 151 bin 862 TL ve 62 araca 500 bin 454 TL idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kaçak makaron ve sentetik ecza maddelerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında operasyonların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA