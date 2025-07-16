Samsun’da Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı

Samsun’un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan bir servis minibüsü ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Samsun’da Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı
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Karasamsun Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kurye olarak görev yapan İsa Öksüz’ün kullandığı 55 AIU 064 plakalı motosiklet, Olcay K. yönetimindeki 55 AGN 42 plakalı özel bir rehabilitasyon merkezine ait hasta servis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı İsa Öksüz’ü Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Samsun Trafik kazası
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