Afyonkarahisar’da Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması Bitti

Bu yılki yarışmada birbirinden iddialı takımlar kıyasıya mücadele etti. Etkinlik sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen takdim etti. Yarışmanın en dikkat çeken kategorilerinden biri olan yıldızlar kategorisinde, Neziha Aslan Ortaokulu gösterdiği üstün performansla birinciliği elde etti. Öğrencilerin halk oyunlarındaki uyumu ve disiplinli çalışmaları, onları zirveye taşıdı.

Büyük erkekler kategorisinde ise Erkmen Belediyesi Spor Kulübü, deneyimli ekibiyle sahneye çıkıp izleyicilerden büyük alkış toplayarak birinciliğe ulaştı. Kadınlar kategorisinde AFHOT Spor Kulübü, geleneksel ve modern unsur…

Kaynak: İHA