Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

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Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespit edilerek adalete teslim edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y.'nin izini sürdü.

Yapılan incelemelerde K.Y., isimli şahsın birden fazla kişiyi silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli K.Y., Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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