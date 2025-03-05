Hatay'da Fırtına! Tekneler Alabora Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, hızla şiddetini artırarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu. Ayrıca, fırtına ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına yol açtı.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için hızla çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de kent genelinde güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı hazırlıklı oldu.

Fırtına, ilçede etkisini sürdürürken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA