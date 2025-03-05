Erzincan’da Kahramanlık Türküleri Konserine Yoğun İlgi

Erzincan’da Ramazan akşamı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen, "Kahramanlık Türküleri" temalı konsere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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Erzincan’da Kahramanlık Türküleri Konserine Yoğun İlgi

Ramazan akşamına özel olarak Erzincan İl Müftülüğü Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Erzincanlı yerel sanatçılar Oğuz Yıldırım ve Murat Özyiğit, katılımcılarla birlikte birçok türkü seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, yerel sanatçıların performansı büyük beğeni topladı.
Etkinlikte Yıldırım ve Özyiğit, Türk Halk Müziği repertuarından seçtikleri kahramanlık türküleriyle, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA

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