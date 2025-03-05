Manisa'da Şüpheli Üzerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, şüpheli hareketler nedeniyle durduruldukları bir şahsın üzerinde yapılan aramada 52 adet hap ele geçirildi.

Manisa'da Şüpheli Üzerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde (Sevgi Yolu) şüpheli bir şahsı durdurarak arama gerçekleştirdi. Şüpheli AG'nin (24) üst aramasında 52 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığı belirtilirken, polis ekiplerinin gücüyle mücadele edilerek kararlılıkla devam ettirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa
Hatay'da Fırtına! Tekneler Alabora Oldu Hatay'da Fırtına! Tekneler Alabora Oldu
10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor 10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor
Erzincan’da Kahramanlık Türküleri Konserine Yoğun İlgi Erzincan’da Kahramanlık Türküleri Konserine Yoğun İlgi
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu