Manisa'da Şüpheli Üzerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, şüpheli hareketler nedeniyle durduruldukları bir şahsın üzerinde yapılan aramada 52 adet hap ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde (Sevgi Yolu) şüpheli bir şahsı durdurarak arama gerçekleştirdi. Şüpheli AG'nin (24) üst aramasında 52 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığı belirtilirken, polis ekiplerinin gücüyle mücadele edilerek kararlılıkla devam ettirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA