Afrika'dan Geldi, İzmir'i Esir Aldı

İzmir'de toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu söyledi. Tozla taşınan sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hale geldiğini belirten Tağıl, "Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor." diye konuştu.

Tağıl, toz taşınımının birkaç gün daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA