Mardin'de Buğday Tarlalarında Korkutan Yangınlar

Kızıltepe'nin kırsal Çitlibağ ile Nusaybin'in kırsal Yazyurt mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanlarda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.

Çitlibağ'da 100, Yazyurt'ta da 55 dekar buğday ekili alanın yandığı, sulama borularının zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA