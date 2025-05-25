Yozgat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var

M.A'nın kullandığı 66 DD 388 plakalı cip, Delice köyü mevkisinde P.Y. idaresindeki 06 EDR 352 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B.D, D.D, A.D. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA