Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Şerife Arısan hayatını kaybetti.

Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 72 yaşındaki Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arısan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, saat 06.00 sıralarında soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi.

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arısan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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