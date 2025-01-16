Adana'da Komşuların Bıçaklı ve Kaldırım Taşlı Kavgası Kameralarda

Olay, saat 15.00 sıralarında, sokakta karşılaşan komşuların henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışmaya başlamasıyla başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek hakaretleşmeye ve ardından fiziksel kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçakla saldırgan bir tavır sergilerken, diğeri yol kenarındaki kaldırım taşını yerinden söküp fırlatmaya çalıştı. Çevredeki komşuların araya girmesiyle olay daha da büyümeden engellenmeye çalışıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bıçaklı kişi diğer komşular tarafından apartman girişine götürülerek sakinleştirilmeye çalışılırken, karşı taraftaki kişi de çevredekiler tarafından durduruldu. Kavga, komşuların müdahalesiyle son bulurken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA