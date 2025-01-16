Adana'da Vinç Yüklü Kamyon Irmağa Düştü: 2 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Feke-Saimbeyli yolu üzerindeki Tırtat mevkiinde gerçekleşti. Serkan Bayrakçı’nın (33) kullandığı 68 ER 852 plakalı vinç yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak ırmağa düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Serkan Bayrakçı ve yanındaki Ramazan Yıldız (40), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan Ramazan Yıldız, ileri tedavi için Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA