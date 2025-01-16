Osmaniye'de 46 Suç Kaydı Bulunan Hırsızlık Şüphelisi Kilerde Yakalandı

Osmaniye'de, hırsızlık başta olmak üzere 46 farklı suçtan sabıkası bulunan Sezer G., 777 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu saklandığı yerde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ev, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına ait 777 saatlik kayıtları detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Harekete geçen polis, toplam 46 suç kaydı bulunan Sezer G.'yi, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla bahçedeki odunlukta yakalayarak gözaltına aldı.

Sezer G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ev, iş yeri ve araçlardan gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

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