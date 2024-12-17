82 Yaşındaki Adam Evinin Önünde Ölü Bulundu

Karabük’te 82 yaşındaki bir adam, evinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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82 Yaşındaki Adam Evinin Önünde Ölü Bulundu

Karabük’te Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta 82 yaşındaki Cemal K.'nin evinin önünde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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