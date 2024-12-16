3 Yaşındaki Çocuk Evi Yaktı: Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanelik Oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynarken yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Güler Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 3 yaşındaki Y.E.Ş., annesi olmadığı sırada, yatak odasında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, anne M.Y.Ş. oğlunu alıp, dışarı çıktı.
İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmandakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası kullanılamaz hale gelirken, buradaki eşyalar dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 apartman sakini ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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