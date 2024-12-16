3 Yaşındaki Çocuk Evi Yaktı: Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanelik Oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynarken yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
3 Yaşındaki Çocuk Evi Yaktı: Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanelik Oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Güler Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 3 yaşındaki Y.E.Ş., annesi olmadığı sırada, yatak odasında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, anne M.Y.Ş. oğlunu alıp, dışarı çıktı.

3 Yaşındaki Çocuk Evi Yaktı: Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmandakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası kullanılamaz hale gelirken, buradaki eşyalar dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 apartman sakini ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu 42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu
Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu
Çorum'un Bayat İlçesinde Okullara Kar Tatili Çorum'un Bayat İlçesinde Okullara Kar Tatili