Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu

Samsun'da şiddetli lodos binaların çatılarını uçurdu, sokaklarda faciadan dönüldü. İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılar için müdahalede bulunurken, vatandaşlar acil önlem alınmasını talep etti.

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Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi ve Adalet Mahallesi'nde binaların çatıları şiddetli lodosta yerinden çıktı. Sokağa uçan çatılardan dolayı faciadan dönüldü. Polis çatı uçan sokakları araç ve yaya trafiğine kapatırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yerinden sökülen ve tehlike oluşturan çatılarda çalışma başlattı.

Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu - Resim : 1
Oturduğu binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa uçan Muammer Soylu, "Şiddetli rüzgardan dolayı apartmanın çatısı uçtu. Diğer yarısı da havada duruyor. Binada korku var. Can güvenliğimiz tehlikede. Her taraf toz duman. Acil şekilde önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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