3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar’da 3 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede Y.S., isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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