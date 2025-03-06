3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede Y.S., isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA