2 Yaşındaki Çocuğu, Balkondan Atan Kadın Tutuklandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki üvey torununu balkondan atan kadın tutuklandı.
Ordu Korgan'da 2 yaşındaki üvey torununu balkondan atan kadın tutuklandı.
Yeşildere Mahallesi'nde 35 yaşındaki Ş.Ç., 6 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı.
Ağlama sesi üzerine balkona koşan anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.
Bunun üzerine evin dış cephesindeki kameraların kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğu Ş.Ç.'nin ittiğini belirledi.
Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA