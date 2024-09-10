Suriye'den Atılan Bir Mermi, Gaziantep'teki Eve İsabet Etti!

Suriye tarafından gelen bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki bir evin duvarına isabet etti.

Suriye'den Atılan Bir Mermi, Gaziantep'teki Eve İsabet Etti!

Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti.

Suriye'den Atılan Bir Mermi, Gaziantep'teki Eve İsabet Etti! - Resim : 1

Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir eve, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan geçerek evin içindeki duvara saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye'den Atılan Bir Mermi, Gaziantep'teki Eve İsabet Etti! - Resim : 2

Kaynak: İHA

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