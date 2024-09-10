Otomobilde Mahsur Kalan Bebeğin Yardımına İtfaiyeciler Yetişti

Çorum'un Alaca ilçesinde araçta mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Denizhan Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte 06 D 9498 plakalı araba ile çarşıdan dönen A.L.A. (2) adlı çocuk, annesi otomobilden indikten hemen sonra aracı kilitledi.

Çocuğunun otomobilde mahsur kaldığını gören anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından önce aracın kelebek camı kırıldı.

Daha sonra buradan içeriye giren başka bir çocuk aracın üzerindeki anahtarı alarak polis ekiplerine verdi. Otomobilin kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte araçtan çıkarılan bebek, annesine teslim edildi.

Kaynak: İHA