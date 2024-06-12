13 yaşındaki kız annesini darp etti, rehin aldı: Anne dakikalarca yardım bekledi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.



Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

Kaynak: İHA