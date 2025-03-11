CHP'nin Adnan Beker'den Çektikleri Nedir?

Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’ye katıldı. CHP’nin bu katılıma çok mu ihtiyacı vardı? Meclis aritmetiği bunu mu gerektiriyordu! Elbette ki hayır. Görünen o ki "bu hamur çok su kaldıracak!" Bu katılım parti tabanında da tavanında da ve CHP’nin yurtsever tabanında, yıllardır antidemokratik uygulamalar altında ezilenler arasında da üzüntü ile karşılanmış ve bu üzüntü giderek devam edecek.

ADNAN BEKER’İN CHP’YE KATILMASI

Adnan Beker’in özgeçmişini ve bu günlerde yaşananları herkes kolayca internete girip öğrenebilir. Ben de öyle yaptım. Yaşam öyküsünü öğrenmek için Google hazretlerine başvurdum.

Ancak eğitim durumu hakkında hiçbir şeye rastlayamadım. Yüksek okul mezunu mu, ilkokul mezunu mu ya da ilkokulu bile bitirip bitirmediği bilgisine ulaşamadım. Milletvekilliği dahil, almış olduğu mesleki görevleri için bir diploma herhalde sunmuştur. Yaşam öyküsüne baktığımızda zaten bir diploma edinmesi de zor değil!

Neyse bu aşamada bunlara gerek de yok. Ama CHP’ye geçiş sırasında yaşananları kısaca belirtmekte yarar var.

Sayın Genel Başkan Özgür Özel CHP Grup toplantısında, "CHP Ailesi büyümeye devam ediyor. 'Baba ocağının kapıları açık' dedik. Bugün de grubumuz Ankara İkinci Bölgedeki gücümüze güç katmak üzere grubumuza katılacak olan Ankaralı iş insanı, uzun yıllar sivil toplum ve yerel yönetim tecrübesinde bulunmuş, bugün Ankara'nın tüm odalarının çok önemli kuruluşlarının başkanlarının yol arkadaşlığıyla birlikte buraya gelmiş sevgili Adnan Beker'i baba evine katılmak üzere ve İl Başkanımızı buraya davet ediyorum" diyerek rozetini taktı.

Rozeti takıldıktan sonra bu kez Adnan Beker kürsüde, "Buradayım, çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştireceğimize inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" demiş, "Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek, Sayın Erdoğan gibi elini kalbinin üstüne koyarak CHP’lileri selamlamıştı.

GÜNAYDIN VE SALICI’NIN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye katılmasına parti tabanında ve özellikle önceki dönem Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Oğuz Salıcı ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan da çok anlamlı ve doğru bir tepki geldi.

Salıcı katılım öncesi aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştu:



“Sayın Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında 'Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez' gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker’in CHP saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez.”

Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in Salıcı’ya yanıtı ise geçmişi hatırlatır içerikte: "39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş laf ediyor!"

Beker’in CHP’ye katılımının ardından Mansur Yavaş’ın "Haberim yoktu" değerlendirmesine ise "Altı ay önce Mansur Bey ‘Adnan Beker gelebilir’ dediğini söylemişti."

Beker’in, "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim" sözlerini hatırlatan CHP Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın şunları söyledi:

"Ben grup başkanvekiliyim. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) bu konu ele alınmış, son MYK'ye gidemedim. Sen, Kemal Beyi desteklemek için birlikte çalıştığımız partilerden bir tanesinin üyesi olacaksın, oy vermeyeceksin ve üstelik oy vermediğini övünerek anlatabileceksin. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Affedebileceğim bir şey de değil.’’

SUÇLAYICI DEĞERLENDİRMELER KENDİ MAHALLESİNDEN

Mensubu olduğu mahalle yani Ülkücülerin tabandan ve sosyal medya hesaplarında yazılanları okuyan hiçbir CHP’li Beker’in partiye alınmasını kabul edemez. Bu iddiaları aşağıya alıyorum.

Beker Şirketler Grubu’nun sahibi olan Adnan Beker, petrol, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet yürüten firmaların sahibi. Vekil seçilmeden önce CHP listelerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. Şimdilerde bağımsız milletvekili olan Beker, Yüksel Aslan ile birlikte Sayın Mansur Yavaş’ın en yakını olarak herkesçe biliniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ve Genel Başkanlığını yaptığı Meral Akşener’in Ülküdaşları Beker için bakın neler diyorlar:

Özdağ’a göre; “Organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış, kömür mafyası diye adı Ankara’da çıkmış bir kişi. Oğlu seçilemedi, şimdi kendisi milletvekili oldu. Parasıyla milletvekilliği satın alan bir kişidir. Beni çok konuşturmasın.”

Özdağ şöyle devam ediyor; ‘’Adnan Beker’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasının iyi olduğu, TBMM’deki yemin törenine AKP milletvekili Osman Gökçek ile aynı araçla geldiği, Melih Gökçek’ten en fazla ihale alan dört kişiden biri olduğu, görevden alındığında Gökçek’i kapıda karşılayan dört kişiden biridir.’’

Diğer iddia da bir dönem genel başkanlığı yaptığı İYİ Parti lideri Akşener’in; "fuhuş oteli" iddialarında ismi geçen Beker'in oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu.

Adnan Beker’in seçim öncesinde İYİ Parti’nin Ankara’da temayül yoklamasını beraberindeki 30-40 kişiyle birlikte bastığı, o dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Şenol Sunat’a saldırıldığı da yazılıp çizildi.

BEKER’İN CHP’Yİ KARIŞTIRMASI YENİ DEĞİL

Adnan Beker’in CHP’yi karıştırmasının öncesi de var. 2011 yılı ocak ayında CHP İl Başkanı olarak Doç. Dr. Tarık Şengül atanmıştı. Göreve gelmeden önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi ve Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı yürüten bir bilim insanıdır. Ankara Akay Kavşağı konusunda o dönem Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le projenin yanlışlığı üzerinde tartışmaları olmuştu. O dönemde doçent olan Şengül şimdilerde ODTÜ’de profesör olarak bölüm başkanlığı yapmakta.

Biz gelelim Şengül Hoca’nın 2011 yılındaki tepki koyduğu Adnan Beker’e ait Ankara Yaşamkent’te şimdilerde AVM ve rezidans olarak faaliyet gösteren görkemli yapının kısa öyküsünü hatırlamaya.

Proje sahibi EMA Şirketi ekonomik krize dayanamadı, battı. Yarım kalan inşaat arsasının yeni sahibi artık Adnan Beker olmuştu. Bu yer daha önce EMA Havuzlu Konakları olarak 79 lüks konaktan ibaretti.

Sonradan imar değişikliği ile 188 konuta, Beker mülkiyetinde ise emsali 5 kat artırılarak 188 konut 8922'ye çıkarıldı. Aradan geçen zaman içinde rezidans ve AVM ile emsalin giderek artırılarak görkemli bir kompleks haline getirildiği de görülmekte.

CHP’yi karıştırması işi ise emsal artırılması işlemi ile başlamıştı. 2011 yılında CHP Ankara İl Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Tarık Şengül Hoca, 14 Mart 2011'de Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonundan yoğunluğun yeniden arttırılması kararının dava açılmaksızın emsal artışının büyük şehirde geçtiği gibi kabul edilmesini gündeme getirdiği için ve il başkanlığı ile bazı ilçe yönetimlerinin arasındaki devam eden anlaşmazlıkların da tetiklemesi ile Şengül Hoca, İl Başkanlığı’ndan 11 Arkadaşı ile birlikte istifa ettiği için yönetim düştü. İstifa edenlerden birisi de bugün CHP Ankara İl Başkanlığı yapan Sayın Dr. Ümit Erkol’du.

İkinci kez göreve getirilmesine karşın 15 gün sonra yeniden istifa etti. İşte bu istifalar ve partinin Genel Merkez, İl Başkanlığı, Belediye Başkanlıkları arasında meydana gelen anlaşmazlıkların nedeni de maalesef Beker’in bu imar yolsuzluğuydu.

Ne yazık ki Gökçek yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzluk bombası CHP’nin elinde patlamıştı. Yolsuzluğu yapan AKP'li Büyükşehir Belediyesi, karışan ise CHP olmuştu! Bu Beker Efendi daha CHP’nin başına neler getirecek! Bekleyip göreceğiz.