CHP ve Halk Cumhurbaşkanını Belirledi...

Bumerang, kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılma bir av aracıdır.

Günlük yazışma ve konuşmalarda ise, "bumerang etkisi" hedefine ulaşamayan girişim ya da mesajın geri gelerek mesajı vereni vurmasıdır. Sayın İmamoğlu’na yapılan suçlama ve karalamalar atanlara "bumerang" olarak dönüyor.

NEDEN TERÖR SUÇLAMASINDAN VAZGEÇİLDİ?

Bilindiği gibi, Sayın Bahçeli’ye ihale edilen ve inisiyatifinde devam eden ‘’terörsüz Türkiye’’ diye bir süreç işlemektedir. Bu sürecin asıl amacının, Sayın Cumhurbaşkanı’nı bir kez daha seçtirmek olduğu açık ve net.

Şimdiye kadar ‘’bebek katili’’, ‘’İmralı Canavarı’’ dedikleri Abdullah Öcalan ile görüşmeler ve O’na methiyeler düzmeler; DEM Parti ile ‘’kuzu sarması’’ olmalar.

Bu pamuk ipliğine bağlı ‘’kuzu sarmalığı’’ halinin her iki taraf için de beklentileri karşılanmadığı takdirde her iki tarafça hemen kopacağı besbelli.

İhtimal olarak, DEM Parti’nin Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığının desteklemesi için düşünülen anayasa değişikliği iş birliği, DEP Parti’nin de öteden beri savunageldiği değişikliklerin yapılması konusunda beklentisi.

Koşullarının oluşması için zemin yoklanırken, kendi akıllarınca bu zemin Suriye’deki olaylar da bahane edilerek CHP seçmeni ile DEM seçmeni arasının açılmasıdır.

Bütün bunlar olsa bile bu derece örselenmiş, itilmiş bir DEM seçmeninin gönül rızası ile Sayın Erdoğan’a oy verebilecek mi? Bunun garantisi nedir.

Her iki tarafında çıkarları ölçüşecek mi? Bu çok olası değil gibi!

Sayın İmamoğlu hakkındaki yargılama sırasında Terör suçlamasından vazgeçilmesini nedeni de DEM Parti ile düşünülen anayasa değişikliğinin riske edilmemesi olduğu anlaşılmaktadır.

Koşullarının oluşması için zemin yoklanmaktadır. Kendi akıllarınca bu zemin Suriye’deki olaylar da bahane edilerek CHP seçmeni ile DEM seçmeni ve diğer muhalefet partilerinin demokratik hak ve özgürlükler noktasında kısmen de olsa bir fikir ve eylem birliğinin oluşmuş olmasıdır.

CHP’NİN DE İMAMOĞLU’NUN OYU ARTACAKTIR

AKP’li de diğer muhalif partililerin büyük çoğunluğu İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığı düşüncesi yaygındır. Yapılan her türlü baskı ve engellemelere karşın sandık başına 15 Milyona yakın seçmen oyunu kullanarak hem cumhurbaşkanı adayını belirlemiş hem de iktidarın haksız uygulamasına dur demiştir.

Bugün bir seçim olsa iktidarın esamesinin okunmayacağı anlaşılıyor. Bu da iktidarı panikletiyor. Panikledikçe de hata yaptırıyor. Öfkesi, paniği kendine zarar veriyor.

Yapılan ön seçimde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel; 'ön seçim'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 14 milyon 850 bin oy kullanıldığını, böylece İmamoğlu resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.’’ açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ DA OY KULLANDI

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu göz altı sırasında İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oyunu da kullanarak haksız ve adaletsiz uygulamaya tepkisini koydu.

Mansur Yavaş ise; "Bugün yaşanan olaylar olmasaydı belki bu kadar yoğun bir katılım olmayacaktı. Ancak görüyoruz ki hukuksuzluk karşısında halk büyük bir tepki gösteriyor. Rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun bir davranış değil. Sanırım 20 Milyon civarında insan bugün, hiçbir zorunluluğu olmadan sandığa giderek oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu ülkede doğduğundan beri başka bir iktidar görmeyen gençler var." Şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada bir gönderme de var. Yani bu ‘’sayının çok olmasını’’ İmamoğlu’nun tutuklanmasına bağlayan bir ironi ve bu ironiye bağlı olarak da bu erken seçimin zamanının çoktan geldiğini de hatırlatmaktadır.

31 Mart 2024 Tarihinde yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin toplam seçmen sayısı 57 Milyon 700 Bindir. İmamoğlu için kullanılan oy ise 14 milyon 850 Bindir. Yani 15 Bine yakın. Mevcut seçmenin yüzde 26’sı oy kullanmış.

Partililerin dışındaki 13 Milyon seçmenin oy kullanması olayın çok kayda değer bir durumdur. Başlangıçta sadece partiye kayıtlı olanların oy kullanacağı ve isteyen seçmen yurttaşın da oy kullanacağı duyurulmuş olsaydı bu sayı yüzde 50, 60 dolaylarını geçeceğini tahmin etmek zor değil.

Bumerang kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılma bir av aracıdır.

Günlük yazışma ve konuşmalarda ise, "bumerang etkisi" hedefine ulaşamayan girişim ya da mesajın geri gelerek mesajı vereni vurmasıdır. Sayın İmamoğlu’na yapılan suçlama ve karalamalar atanlara "bumerang" olarak dönecektir.

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