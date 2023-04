Rafine tatlarla yaşanan eşsiz deneyim

50 yılı aşkın süredir Bağdat Caddesi’nde yaşayan biri olarak son yıllarda özlemle bahsettiğimiz 90’lı yılların imza adreslerinin yerini almaya aday bir mekan bulmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Neden mi? Çünkü o yılların mekanlarında olduğu gibi Folks da, ilham veren ambiansı, güler yüzlü ve samimi ekibi, her konuda kaliteli ve özgün hizmet anlayışı ile gelen misafirlerine kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirmek konusunda sınır tanımıyor.

Buraya geldiğinizde yemeğe geçmeden önce mutlaka Folks’un Cem Tiktaş imzasını taşıyan kokteyllerinden birini denemelisiniz. Unutulmaz bir deneyim yaşamanız için özenle hazırlanan kokteyl menüsünde Folks’un tüm duyularınıza hitap eden ve farklı damak tatlarına uygun organik meyveli kokteyllerden, başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel içeriklerle hazırlanan kokteyllere kadar farklı seçeneklerinin bulunduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Folks’un menüsünde yer alan tüm lezzetler tecrübeli ve başarılı şef Deniz Yılmaz imzasını taşıyor. Uzakdoğu ve İtalyan mutfağının en özel reçetelerini harmanlayan menüsüyle özgün bir gastronomi deneyimi yaşatan mekanın başlangıç menüsünde dikkatimi çeken lezzetler arasında Pop Corn Tempura, Rock Shrimp Tempura ve Edamame’yi sayabilirim.

Menüde yer alan seçenekler lezzetleri kadar sunumlarıyla da dikkatimi çekti. Şef Deniz Yılmaz’ın Folks müdavimleri için özel olarak hazırladığı lezzetlere gelince. İlk sırada kuşkusuz dana incikten yapılan ve 10 saat boyunca özel baharatlarla harmanlanarak ağır ateşte pişen ve safranlı risotto eşliğinde servis edilen Osso Buco geliyor. Menünün ezber bozan yeni lezzetlerinden biri olan Hoisin Soslu Ördek Confit’in sınırları zorlayan bir lezzet olduğunu söylemeden edemeyeceğim.

Folks’ta gece Cuma ve Cumartesi günleri yemek ile son bulmuyor. Her hafta İstanbul gece hayatının en çok dinlenen canlı performans sanatçılarının sahne aldığı Folks Live misafirlerine keyifli bir eğlence deneyimi sunuyor. Rafine lezzetlerle birlikte keyifli eğlence arayanlara Folks Kitchen & Cocktail’i öneriyorum.

***

BANYAN 20 YAŞINDA

2023 Michelin tavsiye listesine giren Banyan Restoran, 20. yılına Ocak 2023'te köklü bir renovasyon projesi ile yenilenerek girdi. Türkiye'nin ilk Asya füzyon restoranı olarak Soul Group kurucu ortakları Aslı-Cem Pasinli tarafından 2003 yılında Nişantaşı'nda açılan ve daha sonra Ortaköy'e taşınan Banyan, artık Türk-Asya mutfağıyla gastronomi meraklılarını ağırlayacak.

Tattığımız, duyduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız güzellikleri lezzetler aracılığıyla ifade etme felsefesiyle yola çıkan Cem Pasinli yönetimindeki Banyan, "Food For The Soul-Ruhun Gıdası” sloganının da sahibi. İstanbul'un kaptan köşkü olarak nitelendirilen, Ortaköy'de panoramik manzaraya sahip Banyan Restoran, bir uçta Sultanahmet ve Topkapı, diğer uçta İstanbul’un her iki yakasını birleştiren ışıl ışıl köprü ve heybetli Ortaköy Cami manzarasıyla konuklarına görsel bir şölen sunuyor.

Menüsünde yöresel malzemeleri kullanarak yerel üretime destek olması Banyan’ın mutfak literatürüne yeni bir kavram hediye etmesini sağlamış. Asya-Türk ya da Türk etkileşimli Asya mutfağı olarak da tanımlanan bu yeni konsept, yurdumuzun engin lezzetleri ve çok özel malzemelerini Asya yemek ve baharatları ile harmanlayarak ortaya yaratıcı ve özgün bir mutfak çıkarmış. Antakyalı şef Fikret Demirağ’ın kendi köklerinden ilham alarak sentezlediği bu özel mutfakta Antakya’daki yöresel ve o coğrafyaya özgü atalık tohumlardan üretilmiş ürünler kullanılıyor.

Yerel üreticinin, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarının desteklendiği, mevsimsel ürünlerin kullanıldığı, doğaya ve gıdaya saygı gösterilen mutfağın mottosu “dünden daha iyi olmak”. Beni en çok mutlu eden nokta ise yenilebilir gıda atığının yok denecek kadar az olduğu, modern teknikler ile bilimsel gerçekler ışığında yöresel malzemelerin ön plana çıkarıldığı ‘Asya-Türk’ mutfağını sürdürülebilir hale getirmek için Banyan araştırmalarına devam ediyor olması oldu. Bu yaklaşımı ve destek olan herkesi tüm kalbimle tebrik ediyorum