Dün bindirim bugün indirim yarın bindirim

Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak Bey 10’da yüzde 10 formülü yaparak enflasyonu 3 aylığına dondurmayı, yıllık enflasyonu da düşürmeyi hedefliyor.



Devlet kurumlarının zam yağmurları yüzde 80 – 90’lara ulaştı ama indirimler % 10 etiketi ile sunuluyor.



10’da 10 tamam da 1 Ocak’tan bu yana eriyen memur, emekli ve asgari ücretli maaşlarındaki kayıp için önlem nerede?



1 Ocak 2018’de Asgari Ücret 1.600 lira, yani 425 dolar oldu.



Bugün 425 dolar karşılığı tam 2.590 olması gerekli ki bu zam yağmurundan asgari ücretli etkilenmesin.



Yıllardır etkinliği sıfırlanan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Buradan imkanı olan patronlara, işverenlere sesleniyorum. Asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin” diyor.



Yahu Başkan insafın kurudu mu?



Matematikte mi bilmiyorsun?



Ama mesajını anladım, 2.590’dan 2 bin liraya çekin demek istiyorsun…



Bu işçi milleti de sana oy verecekler değil mi?



Şimdi McKinsey mağduru damat Albayrak’ın 10’da yüzde 10 formülüne bakalım:



1) TÜSİAD ve TOBB’dan 3 ay yüzde 10 indirim.

2) Elektrik ve doğalgaza 2 ay zam yok.

3) Kredi faizlerinde yüzde 10 indirim.

4) KOSGEB kredilerine erteleme.



KOSGEB kredi borçları 3 ay erteleme.



5) Et ve Süt Kurumundan yüzde 10 indirim.

6) Gübreye yüzde 10 indirim.

7) Atatürk Orman Çiftliği ürünlerine yüzde 10 indirim.

8) Türk Standartları Enstitüsü patent ve belgeleme ücretlerine 3 ay yüzde 10 indirim.

9) Bereket Sigorta çiftçi sigortalarına yüzde 10 indirim.

10) Çiftçiler için TARKİM ürünlerine yüzde 10 indirim.

Nerede işçiler?

Nerede emekliler?

Nerede memurlar?

Nerede fakir fukara için önlemler?

Önce kamu zamlarını yüzde 90’larla bindir, sonra yüzde 10’larla indir…

3 ay sonra ise zamlara devam.

Siz anladınız zaten?

2018’,in yıkıcı yıllık enflasyonunu bir nebze olsa makyajlamak.

Madem dar gelirliyi, işçiyi, emekliyi ve memuru rahatlatmak istiyorsunuz neden kriz zammını acilen yürürlüğe sokmuyorsunuz?

Damat Bey hatırlatayım kayınpederinizin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartma yetkisi var.

Tek bir KHK ile nasıl elektriğe geçmiş tarihten başlamak üzere zam yaptıysanız



1 Ekim’den başlayarak da bu dar gelirlilere ara zam yapsanıza.

10’da yüzde 10 formülünüzü yeni zamlar yapmadan 2019 sonuna kadar kalıcı yapsanız olmaz mı?

Değerli okurlarım 3 aylık 10’da 10 önlemler sonunda Ocak – Mart 2019 dönemi yerel seçim için AKP’nin kader dönemidir.

Mart 2019 öncesi yaşanan ekonomik kriz faciasını seçmenlere unutturmak için yapılan makyajdır.

Ve asıl büyük kriz 24 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan “Fırtına” ile gelen zam yağmurları gibi Mart 2019 yerel seçim sonrasında gelecek “Kasırga” ile zamlar dolu gibi sert ve tahrip edici olacaktır.

Bu fırtınayı ve gelecek kasırgayı önlemenin tek yolu Mart 2019’da seçmenlerin önüne gelecek seçim sandığına atılacak oylardır.

Seçmen, Haziran 2023’de yapılacak (erkene alınmaz ise) cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi AKP’ye sandıkta oyları ile önemli bir ders vermezse peşinen söyleyeyim bu ezici yaşam şartlarında en ufak bir düzelme beklemesin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na 10’da yüzde 10 formülünü sorunca şu yanıtı aldım:

“Sayın Uğuroğlu, bizde önce artırım yapılır sonra indirim. Devlet istiyorsa yüzde 50 indirim bile yaparlar tabi önce yüzde 150 artırarak.

Ayrıca 2,5 ay elektrik ve doğalgaza zam yok demek 2,5 ay sonra yüklü zam var demektir ki bu piyasada şimdiden olumsuz etki yaratır.

Bunlar çaresizlik halleri, panik durumu. 4 bakan bir araya geliyor iş adamlarını topluyorlar ve önlemlerin komikliğine bakın...”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Cihan Paçacı ise ayni soruma şu yanıtı verdi:

“Damat Berat Albayrak ve Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan’ı Nobel Ekonomi ödülüne aday gösteriyorum. Çünkü dünyada hiçbir ekonomistin akıl edemediği bir enflasyonla mücadele formülünü devreye soktular. Belediye Zabıtası ile enflasyonu düşürme talimatı Nobel Ekonomi Ödülüne aday bir çalışmadır.”

TÜRK BAYRAĞI VE İSMET İNÖNÜ

Ve Türk Bayrağı konusuna şu tarihi anı ile nokta koyalım:

Gazi İsmet İnönü Lozan’da kendisine tahsis edilen makam aracının ön ortasına Türk Bayrağı koydurur. Lozan Polis Teşkilatı Müdürü İsmet Paşa’ya gelerek, “Suikast duyumu aldık, aracınızdaki Türk Bayrağını indirin” diye uyarı yapar.

Kurtuluş savaşlarının kahramanı Gazi İsmet İnönü’nün şu tarihi yanıtı sadece polis müdürüne değil, tarihe slogan olur:

“Ben ölürsem yerime bir başkanı gelir ve bu araca biner. Bayrak yerinde kalacak…”

Türk Bayrağımız için Sonsöz budur…