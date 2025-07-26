Güney Afrika’nın Bilinmeyen Yüzü

Afrika’nın güneyinde, haritalarda yer alsa da zihinlerde yer etmeyen ülkeler gizli hazineler saklıyor. Safari ve vahşi yaşamın ötesinde, kültürel derinlik, doğayla iç içe yaşam ve sürdürülebilirlik örnekleriyle bambaşka bir dünya var. İşte Güney Afrika ülkelerinin bilinmeyenleri…

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Afrika kıtasının güney ucuna dair zihinlerde genellikle birkaç klişe canlanır: safari, aslanlar, belki de Nelson Mandela… Oysa başta Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere, Namibya, Botsvana, Lesotho, Zimbabve ve Zambiya gibi Güney Afrika ülkeleri çok daha fazlasını saklıyor. Hem kültürel hem de coğrafi çeşitlilik açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan bu topraklarda keşfedilecek çok şey var.

Namibya

Dünyanın en eski çöllerinden biri olan Namib Çölü, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda “sessizlikle konuşan” bir doğa harikası. Buradaki kumullar sabahın ilk ışığında kırmızıya dönerken, yeryüzünde başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz gölgeler oluşturur. İlginçtir ki, Namibya dünyada ilk defa anayasasında doğayı koruma maddesine yer veren ülkedir. Doğa sadece var olmakla kalmaz, resmen korunur.

Lesotho

Lesotho, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin içinde yer alan bağımsız bir dağ ülkesidir. “Bulutların

Krallığı” olarak da bilinir çünkü ülkenin tamamı 1400 metrenin üzerindedir. Burada insanlar hala geleneksel basotho battaniyeleriyle dolaşır, atlar günlük ulaşım aracıdır. Lesotho’da kış aylarında kar yağar ve kayak yapılabilecek dağ köyleri bile vardır; evet, Afrika kıtasında kayak!

Botsvana

Botsvana, Okavango Deltası ile ünlüdür ama bilinmeyen yönü suya gösterdiği saygıdır. Her yıl Angola’dan gelen sularla canlanan bu delta, binlerce kilometrelik yaşam döngüsünü besler. UNESCO Dünya Mirası olan Okavango, avlanmanın ve motorlu araçların yasaklandığı nadir doğa rezervlerinden biridir. Sürdürülebilir turizmin dünya üzerindeki en başarılı örneklerinden biri Botsvana’da yaşanır.

Zambiya ve Zimbabve

Zambiya ile Zimbabve arasındaki sınırı, Victoria Şelaleleri çizer. Yerel dilde adı “Mosi-oa-Tunya” yani “Gürleyen Duman” olan bu doğa harikası, 100 metrelik düşüşüyle sadece gözü değil ruhu da büyüler. Şelalenin Zambiya tarafı daha sakin ve az turistik olduğu için, “dünyanın kenarında yüzmek” deyimini en gerçek haliyle deneyimleyebileceğiniz Devil’s Pool adlı doğal havuza ev sahipliği yapar.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Dünyada üç başkenti olan tek ülke Güney Afrika Cumhuriyetidir. Pretoria (yürütme), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı) olmak üzere üç ayrı başkente sahiptir. Ayrıca ülke, 11 resmi dili anayasal olarak kabul eden tek devlettir. Ünlü “Rainbow Nation” (Gökkuşağı Ulusu) tabiri, buradaki kültürel çeşitliliğin bir yansımasıdır.

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