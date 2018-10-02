Ekonomik durgunluğun tokat gibi fotoğrafları

Nazım Hikmet’in Saman Sarısı şiirinde Abidin Dino’ya “Bana mutluluğun resmini yapabilir misin?”diye sorar.

Abidin Dino mutluluğun resmini yapamadı.

Peki, biz de McKinsey’e ya da damat Berat Albayrak ve damat Ali Üstün Beylere sorsak;

- Ekonominin nasıl ve hangi tedbirlerle düzeltilebileceğinin planlamasını yapabilir misin?

- Fakirliği, yoksulluğu yok edebilir misin?

- İşsizliğe çare bulabilir misin?

- Dış ticaret açığını yok edebilir misin?

- Saray, özel uçak ve lüks yaşam savurganlığını önleyebilir misin?

- En düşük emekli maaşını ve asgari ücreti 500 Amerikan dolar karşılığı 3 bin lira yapabilir misin?

- Gıda maddeleri ithalini yerli üretimi teşvik ederek durdurabilir misin?

- Hayvancığı geliştirip et ithalini durdurabilir misin?

- Vergi adaletini sağlayabilir misin?

Damat Berat Albayrak ve damat Ali Üstün Beyler…

Gelin ben size 16 yıllık AKP iktidarının Türk ekonomisini ne hale getirdiğinin resimlerini sunayım.

1. Resim: Ankara’da caddelerdeki reklam panolarının yüzde 95’inde Ankara Büyükşehir Belediyesinin afişleri asıldı.

Neden mi?

Alışveriş durdu, reklamlar durdu, esnaf, tüccar ürün mütahit konut satamıyor

2. Resim: İş makineleri yatıyor, çoğu satılık ya da kiralık

Neden mi?

Özel inşaatlar da kamu inşaatları da durdu.

3. Resim: Kamyoncular kamyonları satıyorlar.

Neden mi?

İş yok. Taksitlerini ödeyemiyorlar, ekmek teknelerini satıyorlar.

4. Resim: DSİ Genel Müdürlüğü için dev bina inşaatı.

Neden mi?

Barajlar özelleşti DSİ küçüleceğine büyüyor. Tasarruf yok, savurganlık çok.

5. Resim: Dev işyerleri satılık ya da kiralık

Neden mi?

İş makinaları, kamyonlar yatıyor ve tabii ki servisler de kapanıyor.

Bunlar ne yazık ki 16 yıldır hiç bu boyutta görülmeyen ekonomik durgunluğun tokat gibi fotoğraflarıdır.

Evet, şimdi sizlere soruyorum.

Türk ekonomisini düzeltmek ve ekonomi yönetimini biri ithal şirket yöneticisi diğeri cumhurbaşkanı damadı olmak üzere iki damada emanet etmek ne demek?

Türkiye’de ekonomi danışmanlığı yapan yerli ve milli bir şirket yok mu?

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi kadroları mı yetersizdi?

Türkiye’de ekonomiyi düzgün yönetecek Kemal Derviş gibi babayiğitleryok mu?

Bu acı fotoğraflarının sorumlusu;

- Yaşanan ekonomik kriz, ortaya çıkan yüzde 100 devalüasyon 16 yıllık kötü yönetimin sonucu değil mi?

- AKP’nin 16 yıldır betona yatırım yapan zihniyeti sorumlu değil mi?

- “Toplu açılış” adı altında yol çizgilerinin dahi açılışını yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tabloda hiç mi sorumluluğu yok?

- 16 yıl boyunca kaç yeni fabrika açıldı?

Yüzlerce soru yazsak ne fayda, kim yanıt verecek ki?

Milletvekillerinin soru önergelerini tınmayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bendenizin sorularına mı yanıt verecek?

Yok, elbette yanıtbeklemiyorum...

Ama 16 yıldır AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a gözü kapalı oy veren esnafa, sanatkara, tüccara, müteahite, köylüye, sanayiciye, ithalatçıya, ihracatçıya, fabrikatöre, iş insanlarına, bankacılara, öğrencilere, öğretmenlere, doktorlara, askere, polise, emeklilere, işçilere, memurlara, kamyonculara, taksicilere, iş makinesi operatörlerine soruyorum?

Geçinebiliyor musunuz?

Mart 2019’da 16 yıldır her seçimde olduğu gibi AKP’ye oy vermeye hazır mısınız?

Unutmayın; beraber yürüdünüz bu yollarda ki sizler de bu ekonomik çöküşü yaşatan kadroları 16 yıldır verdiğiniz oylarla iktidarda tutmaktan dolayı sorumlusunuz.

Unutmayın; bu savurgan iktidara iyi bir ders vermek için Mart 2019 yerel seçimi ile fırsat sandığı 5 ay sonra önünüze geliyor.

Unutmayın; AKP zihniyetine ders verme ve hesap sorma zamanıdır Mart 2019…