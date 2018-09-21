Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok” diye konuştu.



Tekrar ediyorum ki iyice anlaşılsın, “Bizde kriz falan yok” diyor Erdoğan…

Sayın Cumhurbaşkanı, çok haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın Başkan, yerden göğe kadar haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın Reis, emrin başım gözüm üstüne haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın AKP Genel Başkanı, siyaseten haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın Dini Lider, Vallahi, Billahi haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın Varlık Fonu Başkanı, ekonomik açıdan haklısınız; Sizde kriz falan yok…

Sayın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sorumsuz Başkanı, biat ediyorum ki haklısınız; Sizde kriz falan yok…



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı Recep Tayyip Erdoğan; Allah da Kul da biliyor ki fevkalade haklısınız; Sizde kriz falan yok…



“Bizde kriz falan yok” diyorsunuz ya ben de yürekten katılıyor ve haddim olmadan bu sözlerinizi yürekten teyit ediyorum; Sizde kriz falan yok…



Çünkü size tahsis edilen, 13 uçağınızla, 3 helikopterinizle, binlerce korumanızla, 20 bin liradan fazla maaşınızla, saraylardaki yaşantınızla, süper lüks mutfağınızdaki aşçılarınız, garsonlarınızla, tüm harcamalarınızı devlet bütçesinden yapmanızla; Sizde kriz falan yok…



Kriz bize…



Biz kim miyiz?



Biz emeklileriz, biz asgari ücretlileriz, biz ev kadınlarıyız, biz esnafız, biz tüccarız, biz sanatkarız, biz çiftçiyiz, biz hayvancıyız, biz işsizleriz, biz atama bekleyen öğretmenleriz, biz emeklilikte yaşa takılanlarız, biz özgür gazetecileriz, biz televizyoncuyuz, biz yerel gazete sahipleriyiz, biz sanayiciyiz, biz polisiz, biz askeriz, biz öğretmeniz, biz memuruz, biz müttehitleriz…

Siz, biz değilsiniz Sayın Erdoğan…



Biz Türk halkıyız ve bizde kriz miriz var…



Sayın Erdoğan, size, “"Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon” diyen danışmanlarınıza, bu ifadeleri camdan okumanız için yazanlara, “sakın ha aldanmayın…”



Sizde kriz falan yok…



Ne acı ki, bizler için KRİZ VAR…



Ne yazık ki saraylarda yaşadığınız için görmüyor, halkı dinlemediğiniz için işitmiyor, bir avuç özerk medyayı, özgür gazetecilerin yazılarını izlemediğiniz, yandaş medyayı takip ettiğiniz için böyle konuşuyorsunuz…



Enflasyon zirvede: Yüzde 6’dan Yüzde 32’ye,

Dolar tarihi rekorda: 3 liradan, 6 liraya,

Benzin tarihi rekorda: 4 liradan 7 liraya,

Tüm gıda maddelerine yağmur gibi yağan zamlarla,

Devalüasyon yüzde 100’i dahi aşmışken; kriz bize, sefa size…

Şeyh Edebali der ki; …Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın…



Not: 315 Milyonluk ihale KRİZ nedeniyle yarına kaldı…