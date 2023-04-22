İnce ne zaman büyür?

Muharrem İnce iki senedir cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getiriyordu. CHP'den ayrıldıktan sonra malum Memleket Partisi'ni de kurdu. Öncesinde ne olup olmadığına; adaylık ve kurultay sürecinde yaşananlara hiç girmek istemiyorum. Gök kubbenin altında bir gün her ne yaşanmışsa bizzat yaşayanlar tarafından gün gelir bütün çıplaklığıyla açığa çıkarılır. Şimdi konu başka... Konu, İnce'nin Kılıçdaroğlu’nu, Memleket Partisi'nin CHP'yi bölüp bölemeyeceği; bölme kabiliyeti varsa ne kadar bölebileceği.

Kamuoyu araştırması yapan kuruluşların anketlerinin hemen hepsinde İnce'nin de partisinin de hissedilir bir oyunun olduğu görülüyor. Peki sandık gününe kadar bu oy oranları büyür mü, eksilir mi, yerinde mi sayar? Gerçekçi olmak gerekirse

İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ikinci tura kalacak bir oy oranını yakalaması olanaksız gözüküyor. Üstelik sandığa doğru kendisine dönük sınırlı da olsa teveccühün Erdoğan'ın evine gönderilmesi dürtüsü ile Kılıçdaroğlu'na kayması sürpriz olmayacak. Aynı şekilde partisine dönük sınırlı teveccühün de başka partilere ve en çok da CHP'ye kayması şaşırtıcı olmayacak.

Ancak ne var ki İnce'nin "büyüme" olasılığı da var! Evet, İnce, bu seçim sürecinde sandık gününden önce yapacağı bir hamle ile büyüyebilir ve Türkiye’nin siyasi tarihine yarı-otoriter İhvan çizgisinin sandıkta iktidardan düşürülmesindeki ciddi katkısıyla adını yazdırabilir.

DUYGUSAL TEPKİ, KRİTİK SEÇİM

İnce, kendisinin yeterince dikkate alınmadığını düşünerek duygusal bir tepki ile siyasetini götürüyor ve stratejisini seçimi ikinci tura taşıyan ve ikinci turda koyacağı ağırlıkla kazananı belirleyecek siyasi figür olmak üzerine kuruyor.

Doğrudur; İnce'nin ve partisinin oyu şu sıralarda ittifaktaki partilerin en azından üçünden daha fazla görülmektedir. İnce, Kılıçdaroğlu’nun kendisini daha erken ve somut önerilerle ziyaret etmesi gerektiğini de çeşitli defalar ifade etmiştir. "Hoşgeldiniz güle güle" tepkisi de ziyaretin içeriksiz olduğunun alegorik ifadesi olsa gerektir!

Fakat birinci turda Erdoğanizme son verecek bir iklimin ıskalanması aynı zamanda ikinci tur için handikap da olabilir. İnce'nin bu pencereden de meseleye bakmasında sonsuz yarar var. 14 Mayıs'ta sıradan bir seçim olmayacak, kritik bir seçim yapılacak.

İNCE'NİN BÜYÜME FORMÜLÜ

Bu noktaları işaret ettikten sonra şimdi İnce'nin nasıl büyüyeceğine ve Erdoğan'ın evine gönderilme sürecine katkısıyla yeniden nasıl etkili bir figür haline gelebileceğine gelebiliriz...

1) Memleket Partisi, örgütlü olduğu tüm illerde ve milletvekili adayı gösterdiği seçim çevrelerinde genel merkez ve il başkanlıkları önünde il başkanları ve milletvekili adaylarıyla eş zamanlı bir basın açıklaması yaparak milletvekili seçiminden Millet İttifakı partileri lehine çekildiğini açıklar.

2) Memleket Partisi'nin açıklamasının ardından bir iki gün sonra da Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adaylığından Kılıçdaroğlu lehine çekildiğini açıklar.

İşte karşılıksız yapılan bu feragat ve destek açıklamaları İnce için yeni ve olumlu bir sayfa olacaktır. Karşılıksız olduğu için değeri de daha yüksek olacaktır. Aynı şekilde, İnce'nin kurmay kadrosu da büyüyecektir. İnce de onlar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığındaki Türkiye’de önemli misyonlar üstlenecektir.

SAF VE ROMANTİK

Bu değerlendirmeyi çok saf ve romantik bulanlar olacaktır. Evet, bu değerlendirmeyi saf bir yazar, Türkiye’nin geleceği için 14 Mayıs seçimlerini çok önemseyen saf bir düşünür, Erdoğanizme beş yıl daha vermenin bu ülkeye kötülük olduğunu bilecek kadar da sorumlu bir yurttaş olarak yapmak kaçınılmazdı.

YOL YAKINKEN

Sonuçta, yol yakınken dönmek de bir erdemdir. İnce'nin bir hamlesi çok şeyi değiştirebilir, muhalefetin moral motivasyonunu da ileri çeker. Bir şeyin değişmesi çok şeyi değiştirecek. O değişime katkıda bulunanların kahramanları arasında yer almak gerek. Hele kurucu partinin ilçe ve il başkanı, milletvekili, grup başkan vekili ve bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmuşsanız tarihi bir sorumluluk var demektir omuzlarınızda. En huzurlu insanlar da sorumluluğunun gereğini yerine getirenlerdir.