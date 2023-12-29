Halkımızın güzel ve anlamlı sözlerinden birisi olmadık durumlarda der ki; "Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü?"

Fatih Terim'in palas pandıras Yunanistan Süper Ligi’ndeki Panathinaikos'a transferi tam da bu atasözünü çağrıştırıyor.

Şunun için: Yunanistan'daki Pana, sezonun ilk yarısını 15 maçta 34 puan toplayarak lider PAOK'un sadece 1 puan gerisinde ikinci olarak tamamladı. Üstelik ligin en çok gol atan takımı. Akla hemen bir soru geliyor; başarılı bir takım neden teknik direktörüyle yol ayrımına gider ve bir buçuk sezondur takım çalıştırmayan, emeklilik moduna giren Fatih Terim'e görev verir?

ATİNA BİLDİRİSİ'NİN YANSIMASI MI, BİR TAŞLA İKİ KUŞ MU?

Evet, bayram değil, seyran değil ama başka gelişmeler var. Bakalım o gelişmelere şöyle bir:

1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce önemli bakanlardan oluşan bir heyetle Yunanistan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşmeler yaparak "Atina Bildirisi" ile yurda döndü.

2) Ne büyük bir tesadüf olmalı ki, Terim de Atina’ya ayak basar basmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telefonla aranarak girişiminden dolayı tebrik edildi.

3) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina’daki ziyareti öncesinde kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen finansal dolandırıcılık soruşturmasına ne hikmetse kendisi, aile fertleri ve öğrencileri içinde olsa da Terim dahil edilmedi.

4) FETÖ'cü kaçak Hakan Şükür, kendisine ABD'de oturma izni için Terim'in referans mektubu gönderdiğini açıkladı iki hafta kadar önce (Kaçak, yanan ateşe odun atmak istedi herhalde, bir hesabı olmalı ki "Fatih Terim Fonu" gündemde iken böyle bir açıklama yapma yoluna gitti).

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS İLİŞKİSİ ERDOĞAN-BERLUSCONİ İLİŞKİSİNİ HATIRLATTI

Terim, Erdoğan-Berlusconi ilişkilerinin zirve yaptığı dönemde de İtalya Süper Ligi’inde Fierentino ve Milan'ı çalıştırmıştı. Milan'ın patronu Berlusconi'den başkası değildi. O dönemlerde Hakan Şükür de Torino'da forma giymişti. Skandallarıyla hiç gündemden düşmeyen Emre Belözoğlu da Avrupa’da ilk formayı İtalya'da İnter'de giymişti.

YUNANİSTAN'DA TERİM'İN GELİŞİNE NASIL BAKILIYOR?

Bu arada Yunan basınında bazı Pana taraftarlarının Terim'e tepkisinin asıl nedeninin başarılı teknik direktör Ivan Jovanovic'e yönetim tarafından yapılan saygısızlık olduğu yorumu yapıldı.

Yunan basınında Terim'in adının karıştığı finansal skandaldan da söz ediliyor ve açıkça "Terim, Panathinaikos'a adı skandala karıştığı için mi geldi?" diye soruluyor. Yunan basınında Pana'nın sahibi armatör Yannis Alafouzos'un İstanbul'da Terim'le anlaşmasında Acun Ilıcalı'nın rol oynaması yanında, Jovanovic'in gelişmeleri basından öğrendiği de yazıldı.

BİR AY SONRA...

Geçen sezonu lider bitirip play-off'ta şampiyonluğu AEK'ya kaptıran, şimdi de ilk yarıyı liderin arkasından 1 puan farkla ikinci kapatan Pana'nın yeni yılın ilk ayında dört önemli derbi oynayacağını da hatırlatayım... Ligde ikinci sırada olan bir takım sizce bu dört maçtan kaç puanla ayrılmalı? İkinci sorum da şu olsun: Eşini de Atina’ya alacağını duyduğumuz Terim' bu dört maçta bekleneni veremezse ne olacak? Devreye Atina Bildirisi mi girecek, yoksa Pana taraftarının fendi bildiriyi yenecek mi? Ivan Jovanovic'in ahı varsa bir de... Ve tutarsa...

İşte o zaman yandı gülüm keten helva!