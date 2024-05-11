Yine, yeni, yeniden...

Süper Lig'in 1959-60 sezonunda Milli Lig adıyla kuruluşundan bugüne kadar en çok sezonunda yer alan takımlardan Göztepe, Trendyol 1.Lig'de 32. haftadaki Gençlerbirliği maçını 2-0 kazanarak tarihinde dördüncü kez Süper Lig’e yükselme başarısını göstermişti. 2016-17 sezonunda üçüncü kez çıktığında 5 sezon Süper Lig'de kalıp şanssız bir şekilde küme düşmüştü. 1.Lig'deki ikinci sezonunda dördüncü kez çıktığı Süper Lig’de bu defa uzun yıllar boyunca kalıcı olmakla yetinmek bir yana, yukarılara oynamak, Efsane Göztepe döneminde olduğu gibi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek düşüncesinde. Adım adım bu hedefe yürümek istiyor yönetim ve bunun planlarını yapıyor.

SEPİL "ONURSAL BAŞKAN"

Maç öncesinde Göztepe Başkanı ve Sport Republic CEO'su Rasmus Ankersen olimpik branşlardan sorumlu Göztepe YK Üyesi eski başkan Mehmet Sepil'e kulüp adına "Onursal Başkan unvanı verdi. Çerçeve içindeki 35 numaralı ve üzerinde Onursal Başkan yazan formayı da Ankersen, Sepil'e takdim ederken futbolcular ve tribünlerden yükselen alkışların Sepil'i duygulandırdığı görüldü. Tribünlerden uzun süre Sepil'e tezahürat yapıldı.

ŞAMPİYONDAN BODRUMSPOR'A ÇELME

Bodrumspor sahaya şampiyon rakibini kutlayan bir pankartla çıktı ve ardından sahaya çıkan şampiyonu kurduğu tünelde alkışladı. O sırada tribünler Medcezir'i söylerken stat ekranlarında da Levent Yüksel'in görüntüleri yer aldı. Santradan önce ise Göztepe Gürsel Aksel Stadı "Şampiyon!..." tezahüratı ile inledi.

Trendyol 1.Lig'in son haftasında Göztepe, üçüncülük için sahaya çıkan Bodrumspor karşısına bazı aslarını kulübede oturtarak başladı. İlk yarının ortalarında gelen penaltı ile kalesinde golü gören Göz Göz rakip kaleye daha çok gitmeye başladı. Ancak üçüncülük için maça asılan Bodrumspor dikkatli oyunu ve başarılı kalecisi Souso sayesinde direnç gösterdi. İlk yarının son 10 dakikasında ev sahibi ekip kazandığı üç frikikten sonuç alamadı; ilkine Helinton'un kafası az farkla dışarı çıkarken son ikisi kalecinin Kucağında eridi.

Stoliov ikinci yarıya üç değişiklik birden yaparak başladı; Kubilay, Ramon ve Ogün'ün yerine Bilal, Yalçın ve Mamah girdi. 66'ya kadar skoru bulamayan Göz Göz bu dakikada Fıratcan ve Ahmet'in yerine Ümit ve Doğan'ı alarak vites yükseltip önde basarak rakibini kendi ceza alanına hapsetti. Son dakikalarda ise ablukayı kurarak rakip ceza alanında, 90. dakikada kaptan Atınç'ın ayağından golü buldu ve skoru 1-1'e getirerek kupa töreni öncesinde neşesini buldu. Bodrumspor ise bu sonuçla play-off'a turlarına kaldı. Deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 ile geçen Sakaryaspor ise turların ardından finale kalan takımla Süper Lig’e üçüncü bilet için doğrudan karşılaşacak.

MUHTEŞEM KUPA TÖRENİ

Göztepe Gürsel Aksel Stadı tarihte yerine alacak bir ilki yaşadı; Göztepe'nin buradaki ilk şampiyonluğuna ev sahipliği yaptı. Maç sonunda kırmızı zeminli kupa töreni platformu ve podyum sahanın ortasına kurulurken takım ve teknik heyet tribünlerle İsyan Marşı'nı söyledi. TFF Başkanı M. Büyükekşi kupa töreni için platforma giderken tribünlerden "yuh" seslerinin yükseldiği duyuldu. Kupa töreni öncesinde Göztepe'nin olimpik branşlardan takımları ve bireysel sporcuları sahaya davet edildi ve alkışlarla kupa sevincine katıldılar.

Başkan Ankersen, CEO Ertan ve yöneticiler, teknik ve idari ekip platformda kupa ile birlikte yerini aldıktan sonra tek tek futbolcular kendi seçtikleri müzikler eşliğinde ve her biri farklı dans ve gösterilerle podyumdan platforma yürüdüler. Örneğin, Tarkan da şarkıcı Tarkan'ın bir şarkısı ile çıkarken Dennis ülkesinin ezgileri ve dansıyla çıktı. Yabancı futbolcular kendi ülke bayraklarını sırtına bağlarken çocuğu olanlar çocuğu ile podyuma çıktı. Platforma çıkan herkesin boynuna şampiyonluk madalyonu takıldı. Futbolculardan son olarak kaptanlar Atınç ve İsmail çıktı podyuma. Atınç, taraftarlara "İsmail Köybaşı oley!..." yaptırdı ve mikrofonu alarak kendisi için çalınan şarkıya eşlik etti. Podyuma en son davet edilen isim ise şampiyonluğun mimarı Teknik Direktör Stanimir Stoilov oldu; hoca gururla platforma gittikten sonra kupa iki kaptan İsmail ve Atınç'ın ellerinde havaya kalktı ve platformda uzun süre futbolcuların ellerinde gezindi. Kadro, yorucu ve mücadele dolu bir sezonun ardından mutlu sona ulaşmıştı. Futbolcular tadını doya doya çıkarırken aileleri de saha içinde onlarla birlikteydi. Tribünler de...

KUTLAMA ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS TURU İLE SÜRDÜ

Göztepe Gürsel Aksel’deki kutlamalar 20.40'tan sonra futbolcuların yer aldığı üstü açık otobüs turu ile sürdü. Stattan çıkan otobüs Mithatpaşa Caddesi üzerinde coşkulu taraftarlar arasından tezahüratlarla zorlukla ağır ağır ilerleyerek kulüp binasının önünden geçerek Güzelyalı'ya kadar geldi ve buradan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na döndü. Stat ve Güzelyalı arasında futbolcular da taraftarlarla birlikte üçlü çekip tezahürat yaparken coşku kulüp binası ve Güzelyalı'da Fuat Göztepe Parkı önünde doruğa çıktı. Meşalelerden bir ara göz gözü göremez hale gelirken Kaptan Atınç'ın şampanya patlattığı görüldü.

Futbolcuların ve sezon boyu onları destekleyen taraftarların haklı sevinci gerek statta gerekse stat dışında olaysız ve neşe içinde cereyan ederken güvenlik güçleri de bundan dolayı mutluydu. Polisler sahadaki kutlamalarda hiç sorun yaşamadı, taraftarlar olgun davrandı. Keza otobüs turu sırasında da ortamda sadece neşe vardı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Sonuçta, Göztepe, "yine, yeni, yeniden" dedi. Efsane geri döndü Süper Lig’e ve bu defa öyle gözüküyor ki kalıcı ve "büyük" olmak için döndü. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'den Süper Lig’de hiçbir takımın olmaması büyük eksiklikti. Çok şükür 2024-25 sezonunda Göztepe olacak. Darısı Altay, Altınordu, Karşıyaka ve İzmirspor'un başına.