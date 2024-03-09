Başka bir CEO mümkün: Levent Kömür

İş ve özel hayatımda epey miktarda büyük boy CEO ile iş yaptım, arkadaşlık ettim.

Temel olarak yerli büyük şirket CEO’su mukavemeti sayesinde oraya gelmiş bir erkektir. Türlü ayak oyunları ve irrasyonel kararlar karşısında safını terk etmemiş; ileri yürüyüşünü durdurmamıştır. Bilumum durum ve problemleri aynı şekilde çözer: Hızla klasifiye et, uygun standart cevabı yapıştır. İçinden ruhu çekilmiş gibidir. Bir çeşit zengin ve bezgin bir memurdur.

Uluslararası büyük şirket CEO’su ise büyük okullar okumuş büyük cümleler seven mütevazılığını bile büyük yapan bir büyük memurdur. Analitik zekası gelişmiştir. Hangi kareden sonra hangi üçgenin geleceği konusunda asla yanılmaz. Ama hedef kitlesini sadece teorik olarak tanır. Rakam okur. Burkina Faso araştırmasının üzerine Yozgat yazın inanır.

Yerli yabancı, her ikisi de irrasyonel temayüller gösterir. Ortak özellikleri muhafazakarlık üzerine inşa edilmiş kariyerleridir. Excel aşkıyla yaşar, (pek kımıldamazlar ama) sürekli ileriyi gösterirler. İlk kaygıları haldeki durumu tutmak, ikincisi rakamları tutturmaktır. Değiştirmekten bahsederler. Pek yeltenmezler.

Bu CEO’lar aleminde bir de Levent Kömür yaşar.

Adını ilk duyduğumda yurt dışından Mey’e yıllardır severek çalıştığım Çiçekten Becel yerine MEY AŞ’ye pazarlama direktörü olarak gelmişti. Ben yıllardır Mey AŞ ile büyük ve hakikaten devrimci işler yapmış, Rakı Ansiklopedisi, Rakı Ajandaları, Büyükkeyif.com, Dünya Rakı Günü gibi acayip icatlar yapmış, rakı iletişimine gönül vermiş bir şirketin sahibi olarak heyecanlandım. Kimbilir nasıl birisiydi? Google’layınca Fenerbahçe ve Atatürk dolu izlerini çocukça bulduğumu hatırlıyorum.

Tanışınca çok şaşırdım. Her şeyden önce çok eğlenceli ve münevver birisiyle karşılaştım. Ama asıl önemlisi heyecan doluydu. Kıpır kıpırdı. Küçükken sihirli iksir kazanına düşmüş gibi enerjikti.

“Ben senin gibi insanlarla kültür işleri yapabilmek için kabul ettim bu işi” dedi. Lafa bakın… Üst düzey yöneticileri işe girerken önce AUDI kelimesinden sonra hangi harfin geldiğini soran bir ırk sanıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz.

Velhasıl Levent Kömür ile yıllarca içtik, dertleştik, çalıştık, hayal kurduk ve hepsini heyecan içinde yaptık. Bir CEO ile heyecan içinde ve omuz omuza Anason İşleri gibi yenilikçi girişimlere kalkışabileceğimi hiç ummazdım.

Şunları da bu yazıya sığdırmam lazım. Mesela bütün işçileri sendikalı yaptı. Bununla kalmadı sendika ile akıl almaz bir sevgi, saygı, iletişim üçgeni kurdu. Toplumsal cinsiyet, çalışanların önünü açmak, haklarını savunmak, Türkiye’nin kültür hayatında insanların önünü açmak için bin türlü şey yaptı. Bunları çok acayip koşullarda kimsenin kalbini kırmadan becerdi.

Tarım için de çok çalıştı. Üzüm ve anason “alemi” onu sevgiyle hatırlayacak.

Pandemide içki fabrikasını dezenfektan yapılsın diye etil alkol üretimine çevirdi. Yangında depremde sessizce (ama hakikaten sessizce) neler neler yaptı ben şahidim.

Akılla tevazuyu çok süper birleştirirdi. Mesela bir mekana mı gideceğiz? Kendi adıyla rezervasyon yaptırmazdı. Yaptırsa mekan hazırlanacak, kendi satış ekibi hazırlayacak; ortam plastik ve sıkıcı hale gelecek. Herhangi biri olarak gidince hem olanı biteni gözlüyor hem de lüzumsuz ilgi ile ezilmiyordu.

İnsandan, emekten, güzelden yanaydı. CEO’dan sosyalist olmaz diyenlere inat solcuydu.

Herkes onu çok sevdi. Ama öyle bir sevmek değil. Duydum ki ayrılık konuşmasını yaparken 6,5 dakika alkışlanmış.

Şimdi neler yapacağını merakla bekliyoruz. Yolu açık olsun.