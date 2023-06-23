Yurttaşlık Görevi: Tarım ve Orman Bakanlığı’na Çağrı

Artık klavye başından change.org’da işe yaramayan kampanyalar yaratmayı bırakıp, yurttaşlık görevimizi yerine getirme vakti.

Denetim Sonuçları Yurttaşla Paylaşılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini halkla ilişkiler faaliyetine indirgedi. Denetimler faaliyetlerinde verimlilik ve standartların yerine sayısal veriler benimsendi. Bakanlık personeli bir gıda işletmesine gidiyor, kapıdan girip merhaba diyor, çay içip çıkıyor. +1 denetim. Son yedi günde yeni açılan iki gıda işletmesinde yaklaşık 50 yurttaşımız gıda zehirlenmesi geçirdi. Üstelik Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmesi faaliyete geçmeden önce denetim gerçekleştirip faaliyet onayı veriyor, ona rağmen.

Tarım ve Orman Bakanlığı bu denetimleri yurttaşlar adına, hepimizin adına yapıyor. Dolayısıyla yapılan denetim sonuçları da yurttaşların erişimine açık olmalı. Bu durum tam tersi, denetim sonuçları yurttaşlarla devlet sırrı olduğu gerekçesiyle paylaşılmıyor. Avrupa’da her gıda işletmesinin kapısında 1’le 5 arasında numara bulunan bir çizelge var. Avrupa’da denetim sonucu kamuoyuna ilan ediliyor.

Taklit-Tağşiş Listesi Her Ay Düzenli Yayınlanmalı

Aylar oldu, yıllar oldu, Taklit-Tağşiş Listesi yayınlanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu listeyi de canı isteyince yayınlıyor. Gıdada hileler artınca liste ortadan yok oluyor. Taklit-Tağşiş Listesi, Avrupa Birliği’ne üyelik kapsamında düzenli aralıklarla yurttaşlarla paylaşılması gereken bir uygulama. Her ay yayınlanması gerekiyor. Bu liste AKP hükümeti tarafından bir sopa olarak da kullanılabiliyor zaman zaman.

AKP hükümetiyle ters düştün. Bakanlık denetime geldi, sonuçlar çıktı. Bir baktın Taklit-Tağşiş Listesi’ndesin. Mahkeme süreçleri falan derken mahkeme haklılığı ortaya çıkartıyor. İş işten geçti bir kere. Bakanlık personelisin, denetime gittin. Denetlediğin bir işletmenin gıdada hile yaptığını ortaya çıkarttın. Bakanlık’a bildirdin. Bakanlık bunu halkla ilişkiler faaliyetine indirgediği için yurttaşlarla paylaşmadı. Bir yerden skandal patlak verdi. Bu sefer iş cadı avına dönüyor, kim açığa alınır hesabı yapılıyor.

Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu Kurulmalı

AKP hükümeti gıdayı böyle siyasi malzeme aracı olarak kullanıyor. İnsan hakkını ihlal eden bütün süreçlerin siyasi baskıdan kurtarılması gerekiyor. Gıda denetimini de bu baskıdan kurtarılmalı. Bunun için Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu’na ihtiyacımız var. Yeni bir gıda denetim sistemi ve kadrosu inşa etmemiz gerekiyor.

Gerekiyor, gerekiyor da bunun için hepimizin de bir şeyler yapması gerekiyor. Hiçbir işe yaramayan change.org kampanyalarıyla, atılan tweetlerle, çekilen reelslerle hiçbir kazanım elde edilemez. Bunların hepsi yurttaşın gazını alma üzerine kurulu ve tabii ki bu mecraların kullanımı arttığı için de sahipleri hepimizin sayesinde para kazanıyor. Dilekçe yazmamız lazım. Birkaç dakikamızı ayırıp, dilekçe yazarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na göndermemiz, yurttaş olarak talepte bulunmamız lazım.